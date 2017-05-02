Adana Demirspor Bolu yolcusu

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını Aytaç Durak Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Tekin İncebaldır ve ekibi ilk idmanlarına çıkarken oyuncularla toplantı yaparak değerlendirmelerde bulundu.

Isınma hareketleriyle başlayan çalışmalar daha sonra 5'e 2, teknik ve taktik çalışmalarla son buldu.

Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Boluspor maçı için Adana'daki hazırlıklarını tamamlayan Adana Demirspor, çarşamba günü hava yoluyla Ankara'ya oradan da kara yoluyla Bolu'ya hareket edecek. Mavi-lacivertli takım Bolu'da son çalışmasını yaparak kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Tekin İncebaldır'ın yardımcılığını Mustafa Diliçıkık, kaleci antrenörlüğünü Ersin Aydınalp ve kondisyoner olarak da Nedim Askeri'nin görev yapacağı açıklandı.

Takımda sarı kart cezalısı Serkan Yanık ve Onur Akbay'ın sakat olduğu için oynayamayacağı, Raspopovic'in ise sakatlığı bulunmasına rağmen fedakarlık yaparak takımdaki yerini alacağı belirtildi.