Anadolu Efes’ten Euroleague’e veda

Anadolu Efes, son maça kadar götürdüğü final four savaşını Yunanistan'da kaybetti.

Turkish Airlines Euroleague’de Anadolu Efes, play-off beşinci maçında Pire’de Olympiakos’a konuk oldu. Yunan temsilcisi maçı 87-78 kazanarak final four’a kalan son takım oldu. Seriyi 3-2 kazanan Pire ekibi final four etabında son şampiyon CSKA Moskova ile mücadele verecek.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya)

Olympiakos: Spanoulis 22, Mantzaris 4, Papanikolaou 8, Printezis 14, Birch 9, Green 10, Young 3, Papatrou 8, Waters, Agravanis 1, Milutinov 8

Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Cedi Osman 11, Granger 10, Brown 10, Dunston 4, Thomas 10, Honeycutt 10, Heurtel 10, Paul 9, Kirk 4

1. Periyot: 25-21

Devre: 37-41

3. Periyot: 63-58

5 faulle oyunda çıkanlar: 33.13 Dunston, 37.34 Kirk (Anadolu Efes), 39.33 Papanikolaou (Olympaikos)