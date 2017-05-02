Arda Turan bütçe için gidecek

Theo Hernandez, Hector Bellerin, Philippe Coutinho ve Marco Verratti’yi kadrosuna katmak isteyen Barcelona, milli futbolcumuz Arda Turan'ı satarak kaynak yaratmayı hedefliyor.

Barcelona, yaşlanan kadrosunu gençleştirmek için düğmeye bastı. Katalanların listesinde Atletico Madrid'in 18 yaşındaki sol beki Theo Hernandez, Arsenal'da sağ bekte görev yapan 22 yaşındaki Hector Bellerin, Paris Saint Germain'in 24 yaşındaki orta sahası Marco Verratti ve Liverpool'un 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho bulunuyor. Ancak Barça bu isimleri alabilmek için ekstra 100 milyon Euro kaynak arıyor. İspanyol temsilcisinde milli futbolcumuz Arda Turan ve sol bek Jeremy Mathieu'nun satışından elde edilecek gelirle bu 4 futbolcunun transferinin kolaylaşması bekleniyor.