Arda Turan’ın sakatlığı hakkında flaş iddia!

Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın sık sık sakatlanması ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bu sezon başında sergilediği performans ile Barcelona’da kalıcı olacağını kanıtlayan Arda Turan, sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı. Sakatlıktan kurtulduktan sonra Osasuna karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Arda Turan, takımının 7-1 kazandığı maçta 90 dakika forma giydi. Espanyol ile oynanan son maçta yedek kulübesinde oturan Arda Turan, oyuna giremedi. Arda Turan zaman zaman Barcelona ilk 11’inde, zaman zaman da sonradan oyuna girerek Katalan ekibine katkı vermeye çalışıyor. Ancak sakatlığı nedeniyle bir türlü beklenen düzeye gelemiyor. UçanKuş TV Haber Müdürü Faik Erdemli, yıldız futbolcunun sakatlığı ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

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Arda Turan’ın pubis sakatlığını hatırlatan Faik Erdemli, şunları yazdı:

“Arda Turan gerçekten kasıklarından rahatsız. Hastalığı Pubis. Kasıklarda su birikmesi. Arda'nın bu hastalığa yakalanmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi alt yapıda futbolu sert zeminde oynaması. Bir diğer etken de Arda'nın fizyolojik yapısı. Yani vücut ile bacak arasındaki orantısızlık. Pubis hastalığını tetikleyen en büyük nedenlerden biri de aşırı seks. Pubis'in en büyük düşmanı. Dikkat edin, Arda'nın kız arkadaşı olduğu ve olmadığı dönemlere bakın ne demek istediğimi anlarsanız. Arda kız arkadaşından ayrıldıktan sonra takımda daha çok oynadı, performansı arttı, gol atmaya başladı.

Bu hastalığa Almanların efsane 10 numarası Lothar Matheus da sahipti. 4 kez evlendi. Eşlerinden biri de çok güzel Sırp bir modeldi. Lothar Matheus'un bu hastalık konusunda önemli bir açıklaması var. “Eşime Çarşamba gününden sonra maçım bitene kadar yaklaşmıyorum”. Matheus'un 40 yaşına kadar top oynadığını da hatırlatalım.

Bu hastalığa sahip sadece Arda değil. Emre Belezoğlu, Uğur Uçar, Selçuk İnan, Ümit Karan, Ümit Davala ve Alex de Souza'da da var.

Bu hastalık Arda'yı çok üzüyor. Takımının her maçında sahada olmak istiyor. Takımında yerini alamıyorsa işte bu kasıklarındaki rahatsızlık yüzünden.

Şimdilik ilaç tedavisi görüyor ve sezon sonunu bekliyor. Eğer sezon sonuna kadar yapılan müdahaleler sonuç vermezse Arda Turan kasıklarından ameliyat masasına yatacak.”