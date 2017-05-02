Atıcılık camiasının acı kaybı

TAAF Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi ve eski milli sporcu Ömer Güneş Yunus hayatını kaybetti.

75 yaşında hayata gözlerini yuman Yunus'un vefatı; ailesini, sevenlerini ve atıcılık camiasını yasa boğdu.

Ömer Güneş Yunus kimdir?

Ömer Güneş Yunus, 1942 İzmir doğumlu. Yunus, 1968 yılında başladığı Skeet disiplinindeki atıcılık kariyerinde sayısız başarı elde etti. Eski Türkiye rekortmeni ve Türkiye şampiyonu Ömer Güneş Yunus, 1971 Akdeniz Oyunları'nda ve 1973 Balkan Şampiyonası'nda 3.’lük, 1975 Akdeniz oyunlarında ise 2.’lik madalyası kazanarak ülkemizi gururlandırmıştır. Başarıları bununla da kalmayan Yunus, kariyeri boyunca 3 olimpiyat görmüş ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir.