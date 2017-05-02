Aykut Kocaman 1 puandan memnun

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor beraberliğinin ardından açıklamalar yaptı.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman , Ziraat Türkiye Kupası’nda, Kasımpaşa önündeki 3-2 yenilginin takımı olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Bu maçta iyi bir sonuç alamadık. Finali cebimize koyduğumuz bir anda 4 dakikada 3 gol yedik. Bugün karşımızda hızlı oynayan tehlikeli bir takım vardı. Takımımın nerelere gideceğini kestirmek kolay değildi. Osmanlıspor daha fazla oyunu kontrol etti ve sonuca gitme açısından öndeydi” şeklinde konuştu

Kendileri açısından esas değişimin kaçan penaltı pozisyonu sonrasında gerçekleştiğini vurgulayan Kocaman, “Bundan sonra sahaya yayılışımız iyi oldu. Maçın geneline bakınca böyle olması gerekiyordu. Son 15-20 dakikada her an maçı koparabilecek atakları da yaptık. Böyle bir ortamda bir puan iyidir” ifadelerini kullandı.