Benzini bitti!

Yasin YILDIRIM yazdı...

27. haftaya 20 golle ligin en az gol yiyen takımı olarak giren Beşiktaş, 29. hafta sonunda 28 golle Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gerisine düştü. Son üç haftada yenen 8 gol, takımın mental ve fizik olarak bir düşüş içinde olduğunun en bariz göstergesi. Trabzon ve Başakşehir gibi ligin diri takımlarına karşı oynamak kolay değildi ancak Kara Kartal'a en büyük darbeyi Lyon ile oynanan maçlar vurdu. Fransız ekibine 120 dakikanın ardından penaltılarla elenmek ciddi bir yıkım yaşattı. Üstüne Şenol Güneş'in rotasyon yapmama ısrarı da eklenince bu kırılma kaçınılmazdı. 13 haftadır liderlik koltuğunda oturan ve kendisini rakipsiz gören Beşiktaş'ın en büyük rakibi de bu yaklaşım oldu. Kısa sürede fazlaca hırpalanıp benzini biten takım, Başakşehir karşısında tanınmaz haldeydi.