Beşiktaş’ın derdi büyük!

Ofansif başarısıyla dikkat çeken Beşiktaş, aynı performansı kalesini korurken gösteremiyor. Medipol Başakşehir yenilgisiyle şampiyonluğu koparamayan Kara Kartal, son üç haftada 8 kez ağları sarsmasına rağmen kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Kazanması halinde şampiyonluk yolunda çok rahatlayacağı Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın savunması ‘SOS' veriyor. Ofansif futbol anlayışındaki başarısıyla rakiplerine gol yağdıran siyah-beyazlılar, 27. haftada Trabzonspor'un 3 sayısına engel olamasa da Karadeniz'den 4-3'lük zaferle dönebilmişti. Ardından evinde lig sonuncusu Adanaspor'dan 2 gol yemesine rağmen 3-2 kazanmayı bilen Kartal, Başakşehir karşısında ise defans probleminin bedelini ağır ödedi.

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Beş gol yenilen iki maçı, yediğinden bir fazla atarak (TS-BJK: 3-4, BJK-Adana: 3-2) kayıpsız atlatan Beşiktaş'ın, takım savunmasına yeterli desteği de vermeyen gol ayakları Medipol Başakşehir karşısında susunca, gerideki sıkıntılar ön plana çıktı. Bunun sonucunda çekirge bu kez sıçrayamadı ve zirve kapışmasında mağlubiyet engellenemedi. İlk golde Gökhan Gönül ve Marcelo'nun, ikincide Adriano'nun, üçüncü golde ise Gönül ve Fabri'nin hataları daha 18. dakikada skorun 3-0'a gelmesindeki en büyük etkendi.

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HESAPLAR DEĞİŞTİ

En yakın takipçisi Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları yeniden şekillendi. Siyah-beyazlıların puan farkını 10'a çıkarıp, ardından F.Bahçe'yi de yenerek Vodafone Arena'da zafer turu atma planı tutmadı. İkili averajı da lig yarışının içinde kalan turuncu-lacivertlilere kaptıran lider, son 5 haftada 4 galibiyet alırsa mutlu sona kesin ulaşıyor. Gelecek hafta ise aralarındaki fark 4 puana inen her iki takım için de çok kritik bir viraj olacak. Kartal, pazar günü Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek. Medipol Başakşehir ise cuma günü Avrupa Ligi iddiasını sürdüren Antalyaspor'a konuk olacak. Bu saatten sonra telafisi çok zor olan olası kayıplar, kıyasıya süren yarışın kaderini çizecek.