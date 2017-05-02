Galatasaray, Bursa'da 5-0 gibi farklı bir galibiyet alarak uzun bir aradan sonra özlediği sevinci yaşadı. 5-0'lık skorla sahadan ayrılan bir takımı övmemiz gerekiyor aslında ama Galatasaray karşısında o kadar kötü bir Bursaspor vardı ki, belki de bu sonucu kendileri hazırladılar. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamasının ardından istikrarlı bir düşüş yaşayan Bursaspor benim Türk Riekerink olarak adlandırdığım ligin açık ara en vasat teknik adamları arasında yer alan Mutlu Topçu ile resmen dibi görmüş durumda. Galatasaray'ın, Adanaspor karşısında aldığı galibiyet çoğumuzu yanıltmış, “Olacak, oluyor” yorumları yapmıştık; işte Bursaspor maçı da böyle bir maçtı. Galatasaray, karşısında rakip bulamayınca yani kötü bir rakip bulunca gerçekten çok güzel futbol oynuyor, farklı sonuçlarla kazanıyor. 5-0'lık skoru ortaya çıkartanlara baktığımızda Sabri faydalıydı. Bruma meydanı boş buldu baskı yemeyip kötü rakibi de bulunca coştu. Önümüzdeki sezon mutlaka kadroda olmalı, bu da bir gerçek. Küçük esnaf hesabı ve ticari vizyonuyla yok paraya Japonya'ya satılan Podolski aranılacak bir adam olduğunu Bursaspor karşısında da gösterdi. Defansa baktığımızda gol atmasına rağmen Ahmet Çalık halen daha kulübe için ideal bir isim. Orta sahada ise Selçuk, Tolga ve De Jong ile bir sezon daha geçmeyeceği çok kötü Bursaspor karşısında bile kendisini gösterdi. Maç içinde ‘Yok artık' dedirten pozisyon ise Faty'nin Ahmet Çalık'a attığı uçan tekmeydi. Sokakta yapsanız sıradan vatandaşın ceza alacağı bu pozisyonun sarı kartla geçiştirilmesinin ardından gözlerimiz şeref tribününe çevrildi ve içimizden, “Hepimizin eleştirdiği Sabri'nin Galatasaray'a katkısı mevcut yönetim kurulundan daha fazladır” yorumu geçti. Bu skorun ardından naçizane tavsiyem biraz huzur bulunması adına ne başkanlık düzeyinde ne de yönetim düzeyinde yeni bir açıklama yapılmaması ve yeni bir karar alınmamasıdır. Zira Galatasaray taraftarının yaşadığı mutlu anlar bu sebeplerden dolayı yarım kalıyor.