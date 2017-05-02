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Bursaspor Tunahan Akdoğan’a emanet

Galatasaray'a farklı mağlup olan Bursaspor'da, Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun istifasının ardından kalan 5 maçta takımın başında U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan'ın çıkması bekleniyor.
12:202 Mayıs 2017
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Bursaspor Tunahan Akdoğan’a emanet

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında dün sahasında Galatasaray ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Ligde son iki haftada kalesinde 10 gol gören ve rakip fileleri ise yalnızca 1 kez havalandırabilen Bursaspor’da, Galatasaray maçının ardından Teknik Direktör Mutlu Topçu da istifasını sundu. Genç teknik adamın istifasının ardından kalan 5 maçta takımın başında sahaya çıkacak isim de büyük oranda belli oldu.

01 Mayıs 2017 Son dakika: Bursaspor`da Mutlu Topçu istifa etti Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, 5-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrasında istifa ettiğini duyurdu. İlgili Haberi Oku

Ümraniyespor ve Başakşehir maçlarında takımın başında yer almıştı

Daha önce Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından kupadaki Ümraniyespor ve ligdeki Başakşehir maçlarında takımın başında yer alan U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan’ın kalan 5 maçta yine bu görevi üstlenmesi bekleniyor.

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