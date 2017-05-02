Cristiano Ronaldo tarihe geçmenin eşiğinde

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristano Ronaldo 3 gol daha atarsa 1957-71 yılları arasında 366 gol kaydeden Jimmy Greaves’i geçerek Avrupa’nın 5 büyük liginde fileleri en fazla sarsan isim olacak.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in Valencia'yı 2-1 yendiği karşılaşmada attığı golle Avrupa futbolu tarihine geçmeye biraz daha yaklaştı. 364 gole ulaşan 32 yaşındaki tecrübeli forvet, 3 gol daha bulduğu takdirde, 5 büyük ligde en çok gol kaydedenler sıralamasında 366 golle zirvede yer alan Jimmy Greaves ve 365'le ikincilikte bulunan Gerd Müller'i geride bırakıp ilk sıraya yükselecek. Portekizli, 2003-2009 arası Manchester United ile İngiltere Ligi'nde 84, 2009'dan şu ana kadar Real Madrid ile La Liga'da 280 gole imzasını attı.

Arda Turan bütçe için gidecek Theo Hernandez, Hector Bellerin, Philippe Coutinho ve Marco Verratti'yi kadrosuna katmak isteyen Barcelona, milli futbolcumuz Arda Turan'ı satarak kaynak yaratmayı hedefliyor. İlgili Haberi Oku

MESSI 20 GOL GERİDE

Ronaldo, Real Madrid'de 388 resmi karşılaşmada 396 gole ulaşarak 400 barajına da iyice yaklaşmış oldu. Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atanlar sıralamasında Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ise 344 golle dördüncü basamakta yer alıyor. Aktif futbol yaşamını sürdürenler arasında bu ikili dışında Manchester United'da sakatlanarak sezonu kapatan Zlatan Ibrahimovic var. 268 kez fileleri sarsan İsveçli forvet listede 11. basamakta bulunuyor.