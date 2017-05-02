Deplasman canavarı Bruma

Bu sezon sarı-kırmızılıların mabedi TT Arena'da rakip ağları sadece 2 kez havalandırabilen Bruma, dış sahada coşuyor. Bursaspor karşısında 5. dakikada vurduğu ve Ertuğrul'a çarpıp ağlara giden golle takımını öne geçiren Portekizli oyuncu, 45. dakikada da şık bir gole imza attı. Bruma'nın dış saha istatistikleri ise göz kamaştırıyor. Başarılı futbolcu, bu sezon ligde kaydettiği 10 golün 8'ini deplasman maçlarında attı.
İşin bir başka ilginç yanı ise Galatasaray, Bruma'nın gol attığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun rakip ağları havalandırdığı 8 maçta 7 kez galibiyete uzanırken sadece 1 beraberlik aldı. Portekizli futbolcu, bu sezon kupada da 3 gol atmayı başarmıştı.