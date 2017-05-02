Avrupa Şampiyonası’nda hedef altın madalya

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, geçmişi başarılarla dolu bir takıma sahip olduklarını söyleyerek, “En büyük hedefimiz Avrupa Şampiyonası’ndan altın madalya dönmek” dedi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 16-25 Haziran tarihlerinden Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi ilk antrenmanını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başantrenör Ekrem Memnun, “Çok önem verdiğimiz bir turnuvaya gideceğiz. Ciddi hedeflerimiz var. Biliyorsunuz Avrupa kupalarından dolayı lig uzadı. Ama hiçbir ülkenin 4 takımı kupada yarı final oynamadı. 4 Türk takımı EuroCup'ta yarı final oynadı ve kupa ülkemizde kaldı. Türk basketbolu adına çok gurur verici bir sezon geçirdik. Ama bu gurur verici sezon Milli Takım hazırlık sürecini kısalttı. Çünkü ligimiz uzadı. Dolayısıyla maçları hala devam eden arkadaşlarımız var. Maçları bitmiş olan bazı arkadaşlarımızın da sakatlık sorunları var. Çok ağır bir sezon oynandı. Maçları biten ve tedavisini tamamlayan arkadaşlarımız ileride aramıza katılacak. 17-28 Mayıs arası çok önem verdiğimiz bir Slovenya kampı yapacağız. Orada 3 tane hazırlık maçı oynayacağız. Ama ligin gidişatına bakılırsa önemli oyuncularımızın büyük bir kısmı o karşılaşmalarda da olamayacak. Ama elimizdeki kadroyla o maçları tamamlayacağız. Daha sonra Avrupa Şampiyonası için Haziran 14'te Çek Cumhuriyeti'ne gideceğiz” diye konuştu.

“Avrupa Şampiyonası'nı altın madalya ile bitirmek istiyoruz”

İlk olmazsa olmaz hedeflerinin Dünya Kupası'na katılabilecek dereceyi almak olduğunun altını çizen Memnun, “Ondan sonra gün gün değerlendireceğiz. Tabii ki en büyük hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nı altın madalya ile bitirmek. Kolay bir görev değil ama takımımıza çok güveniyoruz. Geçmişi başarılarla dolu ve tecrübeli bir takımımız var. Yavaş yavaş bir yenilenme yapıyoruz. Eski arkadaşlarla yenileri harmanlayıp öyle oynama planımız var. Türk basketbol geçmişine yakışır bir kadroyla sahaya çıkacağız. Zaten zamanında herkesin gönlünü fethetmiş bir takım. Tekrar aynı görevi aynı başarıyla yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.