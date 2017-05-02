Engelleri yogo ve pilates yaparak aşıyorlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan engelli öğrenciler pilates ve yogo yaparak rahatlıyor.

Bodrum Belediyesi Ortakent Cumhuriyet Parkı Aynalı Salonda engeli öğrencilere pilates ve yoga dersleri ile tedavi görüyor. Yahşi Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Gönüllü Klinik Pilates ve Yoga Eğitmeni Emrah Özkan tarafından pilates ve yoga dersleri veriliyor. Derslerin özellikle kendilerini ifade etmekte sorun yaşayan öğrencilerin rehabilitasyonu açısından büyük fayda sağladığını belirten eğitmen Emrah Özkan, “Özel öğrenciler grup derslerinde nefesi burundan alıp vermeyi keşfediyor, fiziksel ve zihinsel olarak rahatlıyor, 1.5 saat burada güzel vakit geçiriyorlar. Öğrenciler pilatesle fiziksel olarak güç ve esneklik kazanırlarken yoga ile de ruh ve zihin bütünlüğünü yakalayabiliyor. Buradaki amacımız aslında tüm Türkiye'deki özel öğrencilerimizin bu eğitimi alabilmesine dikkat çekmektir” dedi.

Yahşi Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi’nden toplam 52 öğrencinin guruplar halinde faydalanacağı pilates ve yoga egzersizlerinin yaz dönemi boyunca devam etmesi planlanıyor.