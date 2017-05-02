Engin İpekoğlu, Adana Demirspor’a veda etti

TFF 1. Lig'de Bandırmaspor maçı sonrası istifa eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, kulübe veda etti.

TFF 1. Lig’de Bandırmaspor maçı sonrası istifa eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Adana Demirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz” dedi.

Aytaç Durak Tesisleri'nde Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve personellerle vedalaşan Engin İpekoğlu, “Yaklaşık 22 yıldır şampiyonluk beklentisi içinde olan takımımızın bu hedeften uzaklaştığımız için teknik heyet olarak istifa kararı aldık. Geldiğimiz günden itibaren özellikle Adana Demirspor taraftarlarına, sayın başkanımız Sedat Sözlü ve yönetim kurulu üyelerine, futbolculara ve kulüp çalışanlarına destek ve sabırlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Adana Demirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.