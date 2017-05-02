Ersun Yanal gelecekten umutlu

Trabzonspor'da aynı sezon içeresinde alt sıralara kadar inip, üst basamaklara doğru çıkan bordo-mavililerde, takımın teknik patronu Ersun Yanal, geleceğe umutlu bakıyor.

Bu sezon başında üçüncü kez takımın başına geçen Ersun Yanal, ligin ilk yarısında kabus gibi bir dönem geçirerek Trabzonspor’da adeta dip yapmıştı. Ligin ilk yarısının tamamladığı 16 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 20 gol görmüştü, 18 puan toplayarak ilk yarıyı 13. sırada tamamladı. Trabzonspor ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 18 puan toplarken, ikinci yarıda ise oynadığı 13 maçta 30 puan toplayarak önemli bir çıkışa imza attı. Ligin ikinci yarısında ise önemli transferler yapan bordo-mavililer tecrübeli ve genç isimlerle birlikte iyi bir takım kurgusu oluşturdu.

Ortamdan memnun

Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın sezon başında beri yönetimle birlikte üzerinde çalıştığı planlamanın meyvelerini ise ikinci yarında almaya başladı. Ligin ikinci yarısında yönetimin belirlediği 33-35 puan hedefine ligin bitimine 5 hafta kala yaklaşan bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal da ortamdan oldukça memnun. Avrupa Kupaları’na katılmayı hedefleyen Karadeniz ekibinde futbolcuların birbirleriyle olan diyaloğu ve yakalanan takım olgusu deneyimli teknik adamı gelecek adına da umutlandırıyor.