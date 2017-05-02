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Eskişehirspor 6-1 Samsunspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor, Samsunspor'u 6-1'lik skorla yenerek adeta şov yaptı.
21:272 Mayıs 2017
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Eskişehirspor 6-1 Samsunspor / Maç özeti

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Eskişehirspor, Samsunsporla karşılaştı. Mücadele ev sahibinin 6-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanattan gelen Eskişehirspor’da Bruno ortaladı, Kamil Ahmet’in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci son anda kornere gönderdi.

23. dakikada Erkan’ın kullandığı korneri Bruno kafasıyla ceza sahasına indirdi, yaşanan karambolde savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırmayı başardı.

30. dakikada Gökay’ın serbest vuruşuna hareketlenen Murat, yakın mesafeden meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

32. dakikada Hasan Hüseyin’in ara pasına hareketlenen Uğur İnceman, defans oyuncularının müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Erkan Zengin, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0

40. dakikada Erkan Zengin’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Hakan Çinemre, kafa vuruşu ile takımının 2. golünü attı.

59. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Göksu, defansın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

63. dakikada Bruno’nun uzun ara pasına hareketlenen Ael Meye, defansı da gerisinde bırakarak kalecinin solundan topu filelere yolladı. 3-0

66. dakikada Hasan Hüseyin’in ceza sahası içerisindeki pasını müsait pozisyonda değerlendiren Bruno, takımını farka götürdü. 4-0

70. dakikada Halil İbrahim’in sağ kanattan yerden ortaladığı topa müsait pozisyonda Lumu dokunamadı.

71. dakikada Halil İbrahim’in ceza sahası içerisine verdiği pasa hareketlenen Kone, çaprazdan sert ve etkili vurarak takımının tek sayısını kaydetti. 4-1

77. dakikada Ramazan meşin yuvarlağı rakibinden kaparak ceza sahası içerisine girip pasını müsait durumdaki Erkan Zengin’e aktardı. Erkan Zengin ise kalecinin sağ tarafından golü attı. 5-1

90. dakikada Erkan Zengin’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ael Meye, yerden düzgün vuruşla takımının 6. golünü kaydetti. 6-1

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Ümit Öztürk , Serkan Olguncan , Osman Gökhan Bilir

Eskişehirspor: Ruud Boffin , Hasan Hüseyin Acar (Ramazan Övüç dk. 71 ), Uğur İnceman (Dorukhan Toköz dk. 71 ), Ael Meye , Erkan Zengin , Tarık Çamdal , Akaminko , Hakan Çinemre , Hürriyet Gücer , Kamil Ahmet Çörekçi , Bruno (Semih Şentürk dk. 80 )

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Bilal Aziz, Aykut Akgün

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Samsunspor: Tom Muyters , Ndiaye , Murat Gürbüzerol , Ercan Yazıcı , İbrahim Pekşen , Gökay Iravul (Lumu dk. 67 ), Canberk Aydın (Göksu Türkdoğan dk. 46 ), Vedat Bora (Distel Zola dk. 46 ), Abdülkerim Bardakçı , Kone , Erkam Reşmen

Yedekler: Bekir Sevgi, Fatih Kılıçkaya, Caner Koca

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Erkan Zengin (dk. 33 pen. ve 77), Hakan Çinemre (dk. 40), Ael Meye (dk. 63 ve 90), Bruno (dk. 66) (Eskişehirspor), Kone (dk. 71) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), Ndiaye, Canberk Aydın (Samsunspor)

Etiketler
eskişehirspor Samsunspor tff 1.lig
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