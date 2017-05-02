Fabiano Portekiz’e gidiyor

Çaykur Rizespor maçında sağ bacak ön çapraz bağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Fenerbahçe’nin başarılı eldiveni Fabiano, Portekiz’de ameliyat olacak.

Kadıköy’de oynanan Çaykur Rizespor maçında sağ bacak ön çapraz bağları kopan Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Fabiano, sezonu kapatmıştı. Porto'dan kiralanan Brezilyalı eldiven için sarı-lacivertliler Portekiz kulübüyle temasa geçti ve durumu iletti. Porto kulübünün yöneticileri ise tecrübeli file bekçisinin ameliyatının Portekiz'de yapılmasına karar verdi. Fabiano, İstanbul'daki özel işlerini tamamladıktan sonra Portekiz'e gidecek. Öte yandan Brezilyalı file bekçisinin, zemin kurbanı olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli eldivenin, bozuk ve çukurlaşan zeminde ayağının çime takıldığı öğrenildi. Fabiano dün tesislere gitti ve sarı-lacivertli futbolcular da Brezilyalı kaleciye geçmiş olsun dileklerini iletti.