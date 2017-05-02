Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
07 Mayıs 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fabiano Portekiz’e gidiyor

Çaykur Rizespor maçında sağ bacak ön çapraz bağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Fenerbahçe’nin başarılı eldiveni Fabiano, Portekiz’de ameliyat olacak.
10:542 Mayıs 2017
0
Fabiano Portekiz’e gidiyor

Kadıköy’de oynanan Çaykur Rizespor maçında sağ bacak ön çapraz bağları kopan Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Fabiano, sezonu kapatmıştı. Porto'dan kiralanan Brezilyalı eldiven için sarı-lacivertliler Portekiz kulübüyle temasa geçti ve durumu iletti. Porto kulübünün yöneticileri ise tecrübeli file bekçisinin ameliyatının Portekiz'de yapılmasına karar verdi. Fabiano, İstanbul'daki özel işlerini tamamladıktan sonra Portekiz'e gidecek. Öte yandan Brezilyalı file bekçisinin, zemin kurbanı olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli eldivenin, bozuk ve çukurlaşan zeminde ayağının çime takıldığı öğrenildi. Fabiano dün tesislere gitti ve sarı-lacivertli futbolcular da Brezilyalı kaleciye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Etiketler
fabiano Fenerbahçe portekiz
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER