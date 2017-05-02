Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
07 Mayıs 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş’ta korkutan tablo

Medipol Başakşehir önünde varlık gösteremeyen, ilk 19 dakikada kalesinde 3 gol gören Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan düşüş endişeye neden oluyor.
11:042 Mayıs 2017
0
Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş’ta korkutan tablo

Medipol deplasmanına aradaki puan farkını 10'a çıkarıp Fenerbahçe derbisi sonrası şampiyonluk turu atma umuduyla giden Beşiktaş'ta hesaplar şaştı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir önünde ilk 19 dakikada kalesinde 3 gol görürken, sahadan puansız ayrılmasının yanı sıra sergilenen futbol Fenerbahçe derbisi öncesi herkesi endişelendirdi. Son haftalarda savunmada yaşanan sıkıntılar fazlasıyla dikkat çekiyor. Yoğun maç takvimi hem fiziksel hem de mental anlamda futbolcuları yıpratırken, Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadroda ısrarla rotasyona gitmemesi eleştiriliyor. Kartal, son 3 haftada 8 (Trabzon'dan 3, Adana'dan 2, Başakşehir'den 3) gol yedi. Atiba ve Marcelo'nun formsuzluğu ile ön tarafta oynayan isimlerin savunmaya yardımcı olmaması Beşiktaş'ın dengesini bozdu. Kurmaylar takımı toparlamaya çalışıyor.

Etiketler
beşiktaş
Son güncelleme: 11:05 | 02.05.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER