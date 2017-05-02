Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş’ta korkutan tablo

Medipol Başakşehir önünde varlık gösteremeyen, ilk 19 dakikada kalesinde 3 gol gören Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan düşüş endişeye neden oluyor.

Medipol deplasmanına aradaki puan farkını 10'a çıkarıp Fenerbahçe derbisi sonrası şampiyonluk turu atma umuduyla giden Beşiktaş'ta hesaplar şaştı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir önünde ilk 19 dakikada kalesinde 3 gol görürken, sahadan puansız ayrılmasının yanı sıra sergilenen futbol Fenerbahçe derbisi öncesi herkesi endişelendirdi. Son haftalarda savunmada yaşanan sıkıntılar fazlasıyla dikkat çekiyor. Yoğun maç takvimi hem fiziksel hem de mental anlamda futbolcuları yıpratırken, Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadroda ısrarla rotasyona gitmemesi eleştiriliyor. Kartal, son 3 haftada 8 (Trabzon'dan 3, Adana'dan 2, Başakşehir'den 3) gol yedi. Atiba ve Marcelo'nun formsuzluğu ile ön tarafta oynayan isimlerin savunmaya yardımcı olmaması Beşiktaş'ın dengesini bozdu. Kurmaylar takımı toparlamaya çalışıyor.