Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Fenerbahçe - Galatasaray finalinden özel kareler
Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off serisi 3. karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 3-0’lık sonuçla mağlup ederek, Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde 2016-2017 Şampiyonu oldu.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı ezeli rakibi Galatasaray’ı setlerde 3-0’lık sonuçla mağlup etti
Sarı-lacivertli ekip alınan bu sonuçla Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin şampiyonu oldu.
Sarı-lacivertli ekip alınan bu sonuçla Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin şampiyonu oldu.
arı kanaryalara Burhan Felek Spor Salonu’nda yapılan törende şampiyonluk kupalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vestel Ticaret A.Ş. Satış Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler takdim etti.
ampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-lacivertlilerde teknik heyet ve oyuncular birbirine sarılarak sevinç yaşadı. Ligi 2. bitiren Galatasaray’ın ise ikincilik madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert Üçoklar verdi.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play-off serisinin en değerli oyuncusu şampiyon Fenerbahçe'den Natalia Zilio Pereira oldu.
Finalin en iyi libero ödülünü Galatasaray'dan Nihan Güneyligil alırken, en iyi smaçör ödülünü Galatasaray'dan Seda Aslanyürek aldı.
13 sa.
'Galatasaray için Juventus'u reddettim'
3 sa.
Bursaspor-Galatasaray maçından kareler
30 Nisan
Başakşehir - Beşiktaş maçından özel kareler
30 Nisan
Fenerbahçe - Rizespor maçından renkli kareler
30 Nisan
'Şehidim için sessizlik!'
29 Nisan
Efes kızları nefes kesti!
29 Nisan
NBA yıldızına sevgiliye şiddet cezası!
29 Nisan
Selçuk İnan çılgına döndü! Kapıları tekmeledi
27 Nisan
Sharapova'ya savaş açtı! 'Sahtekarlar'
27 Nisan
İşte Volkan Demirel'e telefon atan holiganın görüntüleri
27 Nisan
Beşiktaş idmanından renkli kareler
26 Nisan
Başakşehir-Fenerbahçe maçından kareler
26 Nisan
Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid maçından özel kareler
Darüşşafaka Doğuş, Euroleague'de play-off 3. maçında Real Madrid'i konuk etti.
29 Nisan
Anadolu Efes - Olympiakos maçından renkli kareler
26 Nisan
Ronaldo'nun penisiyle dalga geçti!
26 Nisan
Spor dünyasına damga vuran en seksi 10 sporcu!