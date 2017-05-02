Fenerbahçe - Galatasaray finalinden özel kareler

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off serisi 3. karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 3-0’lık sonuçla mağlup ederek, Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde 2016-2017 Şampiyonu oldu.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı ezeli rakibi Galatasaray’ı setlerde 3-0’lık sonuçla mağlup etti
Sarı-lacivertli ekip alınan bu sonuçla Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin şampiyonu oldu.
Sarı-lacivertli ekip alınan bu sonuçla Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin şampiyonu oldu.
arı kanaryalara Burhan Felek Spor Salonu’nda yapılan törende şampiyonluk kupalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vestel Ticaret A.Ş. Satış Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler takdim etti.
ampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-lacivertlilerde teknik heyet ve oyuncular birbirine sarılarak sevinç yaşadı. Ligi 2. bitiren Galatasaray’ın ise ikincilik madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert Üçoklar verdi.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play-off serisinin en değerli oyuncusu şampiyon Fenerbahçe'den Natalia Zilio Pereira oldu.
Finalin en iyi libero ödülünü Galatasaray'dan Nihan Güneyligil alırken, en iyi smaçör ödülünü Galatasaray'dan Seda Aslanyürek aldı.