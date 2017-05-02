Filenin şampiyonu Fenerbahçe!

Fenerbahçe, Venüs Sultanlar Ligi şampiyonluk maçında Galatasaray'ı set vermeden mağlup ederek ipi göğüsledi.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 3. maçında deplasmanda Galatasaray’ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

Sarı lacivertliler, Galatasaray’ı 20-25, 18-25 ve 23-25’lik setler sonucunda 3-0 yenip, seriyi de 3-0 yaparak 5. şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, sezonu Kupa Voley ve lig şampiyonluklarıyla tamamladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray takımları kupanın önünde beraberce poz verdiler https://t.co/TjfSA0YGVx pic.twitter.com/33PkeXKYVn — Amkspor (@Amkspor) 2 Mayıs 2017

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın ardından uzun süre “yönetim istifa” şeklinde bağırdılar.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Ebru Ayata

Galatasaray: Seda Aslanyürek, Aslı Kalaç, Centoni, Leys, Jack, Gamze Alikaya (Nihan Güneyligil, Ruseva, Güldeniz Önal, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)

Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Tomkom, Natalia, Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan, Kim (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Balkestein)

Setler: 20-25, 18-25, 23-25

Süre: 87 dakika (27, 27, 33)

BAKANDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde Galatasaray’a 3-0 üstünlük sağlayarak 2016 – 2017 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Çağatay Kılıç’ın tebrik mesajı şöyle:

“Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde karşılaştığı Galatasaray’a 3-0 üstünlük sağlayarak 2016 – 2017 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımını kutluyorum. 5. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’de elde edilen başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yöneticileri ve Sarı Lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımını da performansından dolayı kutluyorum.”

Fenerbahçe - Galatasaray finalinden özel kareler Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off serisi 3. karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0'lık sonuçla mağlup ederek, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 2016-2017 Şampiyonu oldu. İlgili Haberi Oku