Galatasaray geç açıldı

Bruma (2), Ahmet Çalık, Lukas Podolski ve Yasin’in golleriyle Bursa deplasmanından 5-0’lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı ancak Avrupa Ligi biletini cebine koymak adına önemli bir adım attı.

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 3 mağlubiyet alan ve Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaşan Galatasaray, Bursa deplasmanında aldığı galibiyetle kendisine geldi. Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında taraftarını küstüren sarı-kırmızılılar, dün teselli buldu ve Avrupa Ligi şansını yükseltti. Trabzon'un puan kaybettiği haftayı 3 puanla geçen Galatasaray, rakibiyle farkı 4'e çıkartıp, 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

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Henüz 5. dakikada Bruma'nın attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, 45'te yine Portekizli yıldızı ile fileleri buldu. 57'de Ahmet Çalık parçalı forma altındaki ilk gol sevincini yaşarken, 60'da ise Lukas Podolski farkı 4'e çıkaran isim oldu. 89'da son sözü söyleyen Yasin Öztekin'le 5-0 kazanan Cimbom, son olarak 13 Aralık 2014'te Konya deplasmanında 5 golü bulmuştu.