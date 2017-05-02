Galatasaray’da isyan bayrağı! Çalışanlar kazan kaldırdı

Maddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da, kulüp çalışanlarının 2 aydır ödenmeyen maaşlarının bu ay da ödenmediği öğrenildi. Bunun üzerine personel kazan kaldırdı.

Süper Lig’de Bursaspor’u deplasmanda 5-0 yenerek moral bulan Galatasaray’da, maaş krizi yaşanıyor. Florya ve Riva’daki arazileri için Emlak Konut ile protokol imzalayıp gelen ilk parayla banka borçlarını ödeyen sarı kırmızılılar, bu paranın belirli bir kısmı ile de futbolcuların alacaklarını ödemişti. Ancak Cim Bom’da kulüp çalışanlarının maaşlarında sıkıntılar yaşanmıştı.

YAZ DÖNEMİNDE DE YAŞANDI!

Yaz transfer döneminde de kulüp çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlanan sarı kırmızılı yönetim, kazanılan Süper Kupa sonrasında maddi anlamda bir nebze rahatlayıp ödemeleri yapmıştı.

KAZAN KALDIRDILAR!

2 aydır personelin maaşlarını yatıramayan yönetim, bu ay da çalışanların alacaklarını ödemeyemedi. Kulüp personeli maaşlarının ödenmemesi üzerine isyan bayrağını açtı.

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