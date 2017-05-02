Genç boksörlerden Karadağ’da 3 madalya

Türkiye Genç Erkekler Boks Milli Takımı, Karadağ’da düzenlenen uluslararası Trophy of Podgorica Boks Turnuvası’nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak takım halinde birinci oldu.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'nın ev sahipliğinde 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona milli takımımız 60 kg'da Necat Ekinci, 64 kg'da Tuğrulhan Erdemir ve 81 kg'de Mahmutcan Çiçek ile katıldı. Bu önemli organizasyonda Necat Ekinci (60 kg) ve Tuğrulhan Erdemir (64 kg) altın madalya kazanırken, Mahmutcan Çiçek (81 kg) de gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada Necat Ekinci en teknik boksör seçilirken, genç millilerimiz 15 ülkenin yarıştığı organizasyonda takım halinde birinci oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, gençlerin bu başarılarının gelecek için önemli bir yol haritası olduğuna dikkati çekerek, “Üç sporcu ile katılıp 2 altın, 1 gümüş ile dönmek kolay iş değil. Her zaman söylüyoruz, Türk boksunda güzel bir nesil yetişiyor. İnşallah bu gençler 2020 yılında Tokyo'daki olimpiyatlarda da bayrağımızı göndere çektirecek” dedi.