Giresunspor 1 attı 3 aldı

TFF 1. Lig'de Giresunspor, evinde konuk ettiği Mersin İdmanyurdu takımını 1-0 yendi.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Giresunspor sahasında Mersin İdmanyurdu'nu konuk etti. Ligdeki iddiasını sürdüren Giresunspor Dodo'nun 61. dakikada attığı gol ile Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup etti.

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Maçtan dakikalar

17. dakikada Giresunspor'un geliştirdiği atakta Recep sağ kanattan ortaladı, Mersin İdmanyurdu savunmasındaki Mehmet Enes ters bir vuruş yaptı. Kaleci Yunus Emre'yi geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Mersin savunması uzaklaştırdı.

44. dakikada Giresunsor'da gole giden Dodo Nurullah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonda son adam konumundaki Nurullah direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Kullanılan serbest vuruştan ise sonuç çıkmadı.

61. dakikada Giresunspor‘un sol kanattan geliştirdiği atakta Recep'in pasını iyi kontrol eden Dodo ceza sahasının dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Yunus Emre'nin bakışları arasında filelerle buluştu. 1-0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler , Deniz Turgut , İbrahim Çağlar Uyarcan

Giresunspor: Eser Altın , Berkan Yıldırım , Onur Demir , Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dodo , Panos Dimitriadis , David Abwo , Recep Aydın (Cihan dk. 81 ), Volkan Okumak (Dilaver dk. 88 ?), Özgür Can Özcan (Promise Isaac dk. 70 )

Yedekler: Anıl, Jones, Çağlar, Rızvan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Mersin İdmanyurdu: Yunus Arslan , Hakan Olkan , Abdulkadir Korkut , Gökhan Akkan , Mehmet Enes Sığırcı , Kudrettin Tekin , Emrah Özyaylaz (Ricardo Pedriel dk. 31 ), Mahmut Tekin (Güven Varol dk. 59 ), Tolga Şahin , Nurullah Kaya , Tita

Yedekler: Nıkolay Borıslavov, Bekir Can, Mert, Atahan, Furkan

Teknik Direktör: Levent Eriş

Gol: Dodo (dk. 61) (Giresunsppor)

Kırmızı kart: Nurullah (dk. 44) (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Berkan, Hüsamettin, Panos (Giresunspor), Kudrettin, Tolga (Mersin İdmanyurdu)