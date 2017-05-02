İlaç gibi geldi

Tarık YILMAZ yazdı...

Fenerbahçe derbisini iyi oynayarak kaybeden Galatasaray için tekrar ayağa kalkmak adına belki de en iyi rakipti Bursaspor. Maç başlar başlamaz da sarı-kırmızılı ekip önce oyundaki üstünlüğünü kabul ettirdi. İlk yarının tartışmasız en iyisi olan Bruma, Ertuğrul'un kendi kalesine attığı golde ortayı yapan isimdi. Bruma, sonrasında kendi de ağları havalandırıp galibiyet gecesini taçlandırdı. Sarı-kırmızılılar, elini kolunu sallaya sallaya rakip ceza sahasına girdi.

Galatasaray aslında dün 10 kişiyle kazandı. 12. dakikada Sneijder'dan yediği fırça sonrası Yasin, son dakikada attığı gole kadar ortalarda görünmedi. Sneijder, Podolski ve Bruma'daki futbol aklının Yasin'de bulunmadığını görmek için futbol dâhisi olmaya gerek yok. İkinci yarıda gelen goller sonrası 60. dakikada maç bitti aslında. Galatasaray, sezonun en rahat galibiyetini aldı.

Bursaspor'un durumu ise içler acısı. Başkanından taraftarına herkes ligin bitmesini istiyordur kesin. O kendi sahasında aslan kesilen takım gitmiş yerine kırılgan, çabuk dağılan bir futbolcular topluluğu gelmiş. Taraftar takıma küsmüş, futbolcular da tribüne. Zaten o dayak hadisesi sonrası bir daha toparlanamadılar. Bursa Stadı'nda Galatasaray taraftarının şovunu izlemek de farklı oldu.

Hakem Halis Özkahya, Galatasaray'ın net penaltısını vermedi. Verse, Ertuğrul kırmızı kart görecek ve Bursa 24. dakikada 10 kişi kalacaktı. Galatasaray farklı kazandığı için bu konu gündeme gelmeyecek belki ama hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Artık kritik haftalardayız.