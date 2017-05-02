Jelena Karleusa fantezi iç çamaşırlarıyla paylaştı

Türkiye'de Beşiktaşlı Tosic'in eşi olarak tanınan Jelena Karleusa, yatak odasından seksi bir poz paylaştı. Takipçileri ise 'şampiyonluk elden gidiyor' diye tepki gösterdi.

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic’in eşi olarak tanıdığımız ancak ülkesi Sırbistan'da bir popstar olan Jelena Karleusa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları son noktaya ulaştırdı. Kusursuz fiziğini sergilemekten kaçınmayan Karleusa, bu sefer fantezi iç çamaşırlarıyla çekilmiş fotoğrafını İstanbul Acıbadem'deki evinden paylaştı. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi olan ünlü isme yorum ve beğeni yağdı. Beşiktaş'ın yengesi olarak bilinen Jelena'ya, ‘Yenge şampiyonluk kaçıyor, sen hâlâ fantezi peşindesin' gibi yorumlar geldi.