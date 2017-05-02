Kasırga Galatasaray’dı

Galatasaray, Sabri, Bruma ve Yasin'in sağlı sollu ataklarıyla fırtına gibi başladı maça. Esiyordu Galatasaray takımı sahada. Üçüncü bölgede çoğalarak hızlı ve çabuk oynadı sarı-kırmızılılar. Sahada olağanüstü oynayan bir Sabri vardı. Söktü aldı topları, rakibine pres yaptı bindirdi sağdan, sayısız hücum geliştirdi, şut attı, gollük paslar verdi. Daha ne yapsın emektar Sabri? Bir de Bruma vardı ki; görülmesi, seyredilmesi gereken güzellikteki futbolu muhteşemdi. Yasin ile çok iyi anlaştı. Yasin'i de hareketlendirdi. Hakan Balta, Ahmet Çalık, Podolski, Sneijder, Tolga ve Selçuk çok iyiydiler. Çok koşarak, mücadele ederek, pres yaparak, rakibine oynayacak alan bırakmayarak galibiyette pay sahibi oldular. Şair Orhan Veli usta Galatasaray'ın dün geceki futbolunu görseydi eminim “İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı” dizesini “Galatasaray'ı seyrediyorum gözlerim kapalı” diye değiştirirdi.

Ainesi iştir Galatasaray'ın başka laf gerekmez. Bruma'nın harikulade iki golündeki Sabri'nin topu söküşü, alışı, Yasin'in gayreti, Podolski'nin ustalığı, Bruma'nın yeteneği ve çabukluğu görülmeye değerdi. Bursaspor'un atakları oldukça cılızdı. Sıralamada olduğu yeri hiç de inkâr etmeyen bir oyun oynadı.

Ahmet Çalık, dün yerinde müdahaleleriyle birçok Bursa atağını başlamadan bitirdi. Attığı golle moral buldu. Ahmet, iyi çalışır, doğru yönlendirilirse Galatasaray takımının kaptanlığına yükselecek, stoper boşluğunu dolduracak yetenekte bir isim. Podolski'nin golüyle iyice rahatlayan Galatasaray'da her oyuncu iyiydi. Derbide de iyi oynamıştı ama Fenerbahçe'ye kaybetmişti Galatasaray. Sarı-kırmızılı oyuncular acısını Bursa'dan çıkardı.