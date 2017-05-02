Kayseri’de minik futbolcuları hüngür hüngür ağlatan penaltılar

Kayseri'de U-14 Futbol Ligi şampiyonunu penaltı atışları belirledi. Büyük çekişmeye sahne olan ve normal süresi 1-1 tamamlanan maçta, seri penaltılarda atışları kaçıran futbolcular ve takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

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