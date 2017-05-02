Kayseri’de minik futbolcuları hüngür hüngür ağlatan penaltılar

Kayseri'yi U-14 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda temsil edecek olan takımın belirlendiği Play-Off final maçının normal süresi 1-1 tamamlandı. Kayseri Şekerspor ve Kocasinan Şimşekspor takımı oyuncuları şampiyonu belirleyecek olan seri penaltı atışlarına geçti. Topun başına geçen Kayseri Şekersporlu oyuncuların penaltı atışlarını kaçırması takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Seri penaltı atışlarında 3-2 kazanan Kocasinan Şimşekspor Kayseri U-14 şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil etme hakkı kazandı.3 penaltı atışından yararlanamayan Kayseri Şekerspor oyuncuları ise hüngür hüngür ağladı.
Antrenör ve yöneticilerin yerden kaldırarak sakinleştirmeye çalıştığı minik futbolcular güçlükle sahadan çıkartılabildi.