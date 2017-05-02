Mahmut Uslu: 3 hocayla görüşüyoruz, ikisi yerli

Sezon sonunda Dick Advocaat'ın görevini bırakacak olmasının ardından Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, 2'si yerli 3 teknik adamla görüştüklerini açıkladı. Mahmut Uslu, yeni gelecek teknik adamın istemesi halinde sezon başında Sunderland'den kiralanan Jeremain Lens'in takımda kalması için tüm imkanların kullanılacağını söyledi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, A Spor’a yaptığı açıklamalarda ikisi yerli biri yabancı 3 teknik adamla görüştüklerini söyledi.

“TAMAMEN TÜRK LİRASI’NA DÖNDÜK”

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a söz verdikleri gibi yabancı para biriminden vazgeçip yeni sözleşmelerde tamamen Türk Lirası’na döndüklerini söyledi. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Fenerbahçe’ye verdiği desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” diyen Uslu, Fenerbahçe’nin ise borçlarını ödeyebilecek durumda olduğunu belirtti.

“3 HOCAYLA GÖRÜŞÜYORUZ, İKİSİ YERLİ”

Fenerbahçe Genel Sekreteri, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü ile ilgili de önemli ifadeler kullandı.

Mahmut Uslu yaptığı açıklamada, “Başkanımız Aziz Yıldırım’ın söylediği gibi Advocaat ile yollar ayrılmıştır. Şu anda iki yerli teknik direktör ile görüşüyoruz. Ayrıca gündemimizde bir yabancı teknik adam da var. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon yolumuza yerli bir hocayla devam ederiz. Ayrıca kadroda köklü değişiklikler yapacağız” ifadelerini kullandı.

“YENİ HOCAMIZ LENS’İ İSTERSE KALIR”

Mahmut Uslu, van Persie ve Lens’in geleceği ile ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı.

Çalışmaların sürdüğünü belirten Uslu, “van Persie ve ailesi Türkiye’de olmaktan, İstanbul’da yaşamaktan dolayı mutlu. Bize takımda kalmak istediğini söyledi. Önümüzdeki günlerde kendisi ile konuşacağız. Lens konusunda ise yeni gelecek teknik adamın görüşü bizler için etkili olacak. Yeni hoca kendisini kadroda tutmamızı isterse biz de bu konuda gerekli adımları atarız” dedi.