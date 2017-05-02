Moussa Sow isyan etti!

Çaykur Rizespor'a attığı 2 golle Fenerbahçe’ye hayat veren Moussa Sow, isyan etti. Çok sayıda maçta görev alamadığını söyleyen Sow, “Neden oynamadığımı bilmiyorum. Bu soruyu hocamıza yöneltmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Ligde ikincilik hedefiyle mücadele eden Fenerbahçe'de Sow, Çaykur Rize karşısında 3 ve 90+2'de attığı gollerle takımına üç puanı getiren isim olmuştu. Ancak çok sayıda maçta görev alamadığından dert yanan Senegalli golcü, “Neden oynamadığımı bilmiyorum. Bu soruyu hocamıza yöneltmemiz gerekiyor. Çok üzülüyorum ve bunu takım arkadaşlarıma yansıtmıyorum. Ben, Fenerbahçe'yi çok seviyorum” dedi. Müstakbel hoca Aykut Kocaman'ın da isteği üzerine Fenerbahçe yönetimi, Sow'u yeniden kiralamak için Al Ahli ile masaya oturdu. Dubai kulübü de tecrübeli futbolcunun 4 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetinden kurtulmak için kiralamaya sıcak bakıyor. Senegalli golcü de Al Ahli'ye, Fenerbahçe'de oynamak istediğini iletti ve kendisine kolaylık sağlanmasını istedi. Sow, sarı-lacivertliler için yıllık ücretinden fedakârlık yapacak.

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FENER'İN EN İSABETLİ İSMİ

11 kez ağları sarsan Sow, ligde Fenerbahçe'nin en golcü ismi konumunda. Senegalli yıldız, 14 isabetli şutun 11'ini gole çevirerek yüzde 79'luk başarı oranı yakaladı. Tecrübeli futbolcu, bu isabet oranıyla diğer 3 forvet oyuncusuna açık ara fark attı. Golcüler arasında en düşük yüzdeye 0,21'lik oranla Emenike ve 0.22 ile Fernandao sahip. Van Persie ise yüzde 44 ortalamayla Sow'un oldukça gerisinde 2'nci sırada…

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SELÇUK YULA’YA 2 GOL UZAK

Senegalli yıldız, şu anda Fenerbahçe'nin ligde en çok gol atan 8. futbolcusu konumunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde genellikle sol kanatta forma giyen ve ligde 62 golü olan Sow, 2 kez daha ağları sarsarsa efsane isim Selçuk Yula'yı yakalayacak.

Futbolcu………………….GolAykut Kocaman………………140Alex……………………………….136Cemil Turan…………………….85Lefter………………………………73Elvir Boliç………………………..69Ogün Altıparmak……………..66Selçuk Yula……………………..64Moussa Sow…………………….62