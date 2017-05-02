Polen: Taraftarımıza armağan olsun

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Polen Uslupehlivan, elde ettikleri şampiyonluğu taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-off 3. maçında Galatasaray'ı 3-0'lık skorla mağlup ederek 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli oyuncu Polen Uslupehlivan karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Polen, takım olarak çok zor süreçlerden geçerek buralara geldiklerini ifade ederek, “Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Finale kaldığımız için çok mutluyduk çünkü buraya çok zor bir şekilde geldik. Karşımızda da Galatasaray gibi kuvvetli bir takım vardı. Onlar da Vakıfbank'ı eleyerek çok zor geldiler. Bence çok iyi takımlar. Biz final serisinde çok iyi bir takım oyunu oynadık. Takımım adına çok mutluyum. Gelen bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Şampiyonluk onlara armağan olsun” dedi.

Melis Yılmaz: “Çok iyi bir mücadele oldu”

Fenerbahçeli libero Melis Yılmaz ise rakipleri Galatasaray'ı tebrik ederek, “Çok mutluyum. Öncelikle tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seriyi 3-0 bitirmek bizim için çok önemliydi. Galatasaray'ı da tebrik etmek istiyorum çünkü buraya VakıfBank gibi güçlü bir rakibi yenerek geldiler. Çok iyi bir mücadele oldu. Sezonu iki kupayla kapatıyoruz. Serinin ilk iki maçında bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.