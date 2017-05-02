Şenol Güneş Atınç’ı derbiye hazırlıyor

Beşiktaş, Süper Ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile kendi sahasında oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına akşam yaptığı idman ile devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Tedavisi süren Atiba ve salonda çalışan Quaresma ile Gökhan Gönül antrenmana katılmadı.

Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşuları ve top kapma çalışmaları ile devam etti. İkinci bölümde yapılan taktik çift kale ve şut çalışması ile hazırlıkların bugünkü bölümü sona erdi.

Fenerbahçe maçında cezalı olan Tosic’in yerine kimin oynayacağı merakla beklenirken Atınç Nukan tecrübeli hocanın kafasındaki ilk isim olarak ön plana çıktı.

Bu akşam yapılan idmanın çift kale bölümünde Marcelo’nun yanında Atınç’ı oynatan Güneş’in, maç boyunca bu ikiliyi hiç bozmadığı görüldü. Oldukça dar bir alanda hücum ağırlıklı maç yaptıran Güneş, savunma hattının rakibe çok çabuk bir şekilde müdahale etmesini istedi.

Siyah Beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idman ile devam edecek.