Serenay Aktaş bakın şimdi ne yapmaya hazırlanıyor?

Survivor'da gösterdiği performans ile adından söz ettiren Serenay Aktaş yeni bir dizide rol almaya hazırlanıyor.

Survivor’a katılan ve başarılı bir performans gösteren Seranay Aktaş Yakın zaman içerisinde Fox Tv ekranlarında ”Kırık Bir Aşk Hikayesi’ adlı dizi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

1 Ekim 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Serenay Aktaş, 15 yaşında Zeytinburnuspor’un Kadın Futbol takımında forma giymeye başladı. Türkiye Kadınlar Futbol 2. Ligi takımlarından 1207 Antalya Muratpaşa Belediyespor’da 3 sezon forma giyen genç oyuncunun adı ise bir dönem Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile anıldı.