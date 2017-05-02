Simay Karaman: Güzel bir gruptayız

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Simay Karaman, hazırlık sürecinin kısa geçeceğine dikkat çekerek, "Ama bence güzel bir gruptayız ve üstün olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Avrupa Şampiyonası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştiren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli basketbolcu Simay Karaman, “Hazırlık sürecimiz biraz kısa olacak. O yüzden hemen taktik çalışmalara başlarız diye düşünüyorum. Play-Off'lar bittikten sonra da tam takım çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bence güzel bir gruptayız ve üstün olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu. Ligin uzamasından dolayı kamp sürecinin kısa süreceğinin altını çizen Hülya Çoklar ise, “Ama çok planlı ve programlı ilerleyeceğiz. Hedefimiz tabii ki de altın madalya kazanmak” diye konuştu.

“Dinlenmiş bir şekildeyiz”

Kampın kendileri açısından iyi geçeceğini vurgulan genç oyuncu İlayda Güner, “Play-Off'lardan gelmiş, dinlenmiş bir şekildeyiz. Üzerimizdeki durgunluğu attıktan sonra da hedef Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almak” diyerek sözlerini noktaladı.