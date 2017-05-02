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TV’de bugün (02-05-2017)

09:212 Mayıs 2017
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TV’de bugün (02-05-2017)

FUTBOL

TFF 1. Lig

16.00….TRT Spor ………………….Ümraniye-Denizli

18.30….TRT Spor ………………….Eskişehir-Samsun

18.30 ….TRT Avaz ………………..Giresun-Mersin İY.

Şampiyonlar Ligi Yarı Final İlk Maçı

21.45 ……….TRT 1 ….Real Madrid-Atletico Madrid

BASKETBOL

EuroLig Çeyrek Final 5. Maçı

21.00….TRT Spor ……..Olympiakos-Anadolu Efes

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol

Play-Of Yarı Finali

18.00….TRT Türk ……..Yakındoğu Üniv.-Beşiktaş

NBA Play-Off Çeyrek Finali

03.00……..S Sport ………………Boston-Washington

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play Off Finali

18.00 ..NTV Spor…………Galatasaray-Fenerbahçe

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