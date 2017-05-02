TV’de bugün (02-05-2017)

FUTBOL
TFF 1. Lig
16.00….TRT Spor ………………….Ümraniye-Denizli
18.30….TRT Spor ………………….Eskişehir-Samsun
18.30 ….TRT Avaz ………………..Giresun-Mersin İY.
Şampiyonlar Ligi Yarı Final İlk Maçı
21.45 ……….TRT 1 ….Real Madrid-Atletico Madrid
BASKETBOL
EuroLig Çeyrek Final 5. Maçı
21.00….TRT Spor ……..Olympiakos-Anadolu Efes
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol
Play-Of Yarı Finali
18.00….TRT Türk ……..Yakındoğu Üniv.-Beşiktaş
NBA Play-Off Çeyrek Finali
03.00……..S Sport ………………Boston-Washington
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play Off Finali
18.00 ..NTV Spor…………Galatasaray-Fenerbahçe