Ümraniyespor altın fırsatı kaçırdı

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor maçın büyük bölümünü 10 kii oynayan Denizlispor'u yenmeyi başaramadı.

TFF 1. Lig’de 31. hafta maçında Ümraniyespor, evinde Denizlispor’u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadele 1-1’lik eşitlikle son buldu. Denizlispor 13. dakikada Zeki Ayvaz’ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Ümraniyespor eksik rakibini yenmeyi başaramadı.

Ev sahibi takımın golünü 17. dakikada İbrahim Akdağ kaydetti. Denizlispor’un golü 63’te Ziya Alkurt’tan geldi.

Ümraniyespor 48 puana yükseldi ama play-off alanında yerini sağlamlaştırma şansını riske soktu. Denizlispor ise 36 puana yükseldi.

TFF 1. Lig’de 32. hafta maçında Ümraniyespor B.Ş Gaziantepspor ile deplasmanda karşılaşacak. Denizlispor ise Eskişehirspor’u konuk edecek.

Maçtan dakikalar

17. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen İbrahim, düzgün bir vuruş yaparak Ümraniyespor'u öne geçirdi. 1-0

20. dakikada Ömer Can sağ kanattan ceza sahası içine girip yerden pasını aktardı ancak İbrahim'den önce savunma araya girerek farkın 2'ye çıkmasına engel oldu.

58. dakikada Barış sol kanattan son çizgiyi inerek ceza sahası içine gönderdi. Ziya topu kontrol edip dönerek vurdu ancak az farkla auta attı.

63. dakikada Denizlispor orta sahasından atılan uzun topta, Ümraniyespor savunmasının arkasına iyi sarkan Ziya topla birlikte ceza sahası içine girdi ve vuruşunu yaparak eşitliği sağladı. 1-1

66. dakikada Mehmet Sedef'in soldan yaptığı ortada arka direkte çok iyi yükselen Oğuz kafayı vurdu ancak direkten dönen top oyun alanına geri geldi.

78. dakikada İbrahim Akdağ'ın güzel ortasında Abdullah kafayı vurdu, kaleci Asil son anda topu kornere gönderdi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu , Mehmet Şahan Yılmaz , Murat Ergin Gözütok

Ümraniyespor: Burak , Mehmet , Oğuz , Merthan , Erol , Bulut (Bahadır dk. 65 ), İbrahim , Ömer Can (Abdullah dk. 70 ), Serdar (Samet dk. 46 ), Otoo , Beleck

Yedekler: Metin, Mustafa, Mücahit, Salifu

Teknik Direktör: Erkaz Sözeri

Denizlispor: Zeki , Taha Ömer , Burak , Cenk , Kerem Can , Ziya , Moritz (Cihan dk. 46 ), Sankoh (Berkan dk. 84 ?), Barış , Yasin (Asil Kaan dk. 16 )

Yedekler: İsmail, Şevki, Taşkın, Anıl

Teknik Direktör: Ali Yalçın

Goller: İbrahim (dk. 17) (Ümraniyespor), Ziya (dk. 63) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Zeki Ayvaz (dk. 14) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Merthan, Bahadır (Ümraniyespor), Moritz, Burak, Asil Kaan (Denizlispor)