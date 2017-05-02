Yılın sürprizi İbrahim Kutluay! Anlaşma sağlanırsa..

Adım adım gidilen Fenerbahçe-Doğuş ortaklığının anlaşma sonrasındaki detayları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz cumartesi Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım’ın duyurusunu yaptığı, Fenerbahçe ile Doğuş Grubu arasındaki sponsorluk anlaşmasının detayları netleşmeye başladı. İşte önümüzdeki sezonun Fenerbahçe’si…

Doğuş Grubu, gelecek sezon büyük ihtimal Euroleague’de mücadele edemeyecek olan Darüşşafaka’ya olan desteğini azaltıp Fenerbahçe ile işbirliğine gitmeyi planlıyor. Fenerbahçe ve Doğuş Grubu yöneticilerinin atacağı adımlar ise şöyle;

– İbrahim Kutluay, basketbol şubesinin başına geçecek.

– Şu an Darüşşafaka forması giyen bazı isimler Obradovic’in de isteğiyle Fenerbahçe’ye transfer olacak.

– Ülker Arena’da bir tribüne Doğuş ismi verilecek. Maç öncesi ve maç sırasında yapılacak organizasyonlar etkinlikle Doğuş Grubu tarafından organize edilecek.

– Doğuş Grubu, 5 yıl boyunca basketbol şubesine 10 milyon dolar civarı bir sponsorluk desteği sunacak.

– Fenerbahçe kadın basketbol takımına göğüs veya sırt reklamı verilecek.

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş`ta korkutan tablo Medipol Başakşehir önünde varlık gösteremeyen, ilk 19 dakikada kalesinde 3 gol gören Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan düşüş endişeye neden oluyor. İlgili Haberi Oku