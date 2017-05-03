Adnan Örnek Bursaspor’da ilk antrenmanına çıktı

Bursaspor’un yeni teknik direktörü Adnan Örnek, yeşil-beyazlı takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

Bursaspor’da, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan ağır mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Mutlu Topçu, istifa kararı almıştı. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında genç teknik adamın yerine kalan 5 maçta Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu olarak görev alan Adnan Örnek'in takımın başında yer alacağı açıklandı.

İlk antrenmanına çıktı

1 günlük iznin ardından 30. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayan Bursaspor'da, yeni teknik direktör Adnan Örnek de takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelen Örnek, kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adamın yardımcılıklarını İsmail Serbest, Mustafa Er, Tunahan Akdoğan ve Ivko Gancev yapacak.

Bursaspor'un bu sezonki 4. teknik direktörü

Sezona Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başlayan yeşil-beyazlı kulüp, 18. haftada oynanan Adanaspor karşılaşmasında alınan mağlubiyetin ardından deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik adam arayışları sırasında 19. haftadaki Başakşehir karşılaşmasına U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan nezaretinde çıkan Timsah'ta, 20. haftada ise görevi Mutlu Topçu devralmıştı. Genç çalıştırıcı da 29. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından istifa ederken, Çaykur Rizespor müsabakasıyla birlikte kulübede yer alacak olan Adnan Örnek, yeşil-beyazlıların bu sezon 4. teknik direktörü olacak.