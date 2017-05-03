Antalya’dan dünyanın zirvesine

Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer, dünya ve Avrupa şampiyonlarını Antalya’da hazırladı.

Dünya şampiyonluğuna çıkacak olan Alman Mario Daser, Avrupa Şampiyonluğuna çıkacak olan milli boksörümüz Fatih Keleş, yine Avrupa Şampiyonluk maçına çıkacak olan Christian Hammer gibi dünya devlerini Antalya'da hazırlayan Bülent Başer, mükemmel bir antrenman ortamı bulduklarını belirterek, “Bize Amerika başta olmak üzere birçok ülkeden antrenman yapmamız için teklifler geldi ancak biz ülkemizi seçerek tanıtımına katkı sağlamak istedik. Antalya Rixos Otel, mükemmel spor tesisleri, plajları ve servisiyle bizi antrenmanlarımızı yapabilmemiz için destekledi. Burada bulunan tesisler dünyanın en gelişmiş tesisleri, Amerika'da bile böylesine imkanları bulmak zor çünkü onların sistem ve spor aletleri eskilerde kaldı. Burada en yeni antrenman gereçleriyle çalışmalarımızı sürdürdük” dedi.

Daser: Artık Türkiye’nin Almanya’daki elçisi benim

Dünya şampiyonluğuna ülkemizde hazırlanan Alman boksör Mario Daser, Türkiye'ye ilk kez geldiğini vurgulayarak, “Gelmeden önce çok negatif şeyler duydum ancak buraya gelince mükemmel bir yer, harika insanlar ve dünyanın en güzel denizini gördüm. Antalya dışında başka şehirleri de gezme imkanım oldu. İstanbul'a bayıldım ve orada ev almayı düşünüyorum. Gelmeden önce burada nasıl bir antrenman imkanı olur diye düşünmüştüm ancak Rixos Otel'in bize sunduğu spor imkanlarını görünce Amerika'yı bile unuttuk. Çünkü her şeyiyle mükemmel bir tesis ve harika servis ile maçıma çok iyi hazırlandık. Şu an için iş bana kalmış durumda, 19 Mayıs gecesi iki kemer için dövüşeceğim. Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonluğu. Rakibim çok tecrübeli bir dünya şampiyonu ancak ben de genç ve hırslıyım o maçı alacağıma olan inancım tam. Buradan tüm Türk halkına bana göstermiş oldukları misafirperverlik ve samimiyet için teşekkür ediyorum. Almanya'daki gazetelere verdiğim röportajlarda Türkiye’ye övgüler gönderiyorum. Bundan sonra Türkiye'nin Almanya'daki elçisi benim ve sizleri dünyaya ben anlatacağım. Hele bir de Dünya Şampiyonu olursam o zaman sözüm daha da çok dinlenecek ve ben Türkiye'ye aşık olduğumu ilan edeceğim” şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: Almanya'da yer yerinden oynayacak

EC BOXING ve sporcuların basın danışmanı Vedat Alyaz, Türkiye'de böylesine önemli bir organizasyonun hazırlıklarını ilk kez yapıldığını belirterek, “Ali Eren Demirezen, Fatih Keleş, Hüseyin Cinkara ve daha nice kahraman boksörlerin kamp yaptığı Antalya, dünya boksunun da ilgisini çekecektir. Diğer boksörleri de cezbedecektir ve bu da dünyada sayılı turizm alanlarından birisidir. Böylesine ünlü isimlerin ülkemize gelmesi, medya getirir, basın getirir, seyirci getirir ve ülkemizin tanıtımını yapar. Türk spor kulübü olan EC BOXING'in Hamburg'da düzenleyeceği dev gece tüm dünyanın ilgi odağı haline gelecek. Ayrıca Almanlar için çok önemli bir gala olacak çünkü uzun yıllardan sonra ilk kez bir Alman boksör dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak. Bizim açımızdan Fatih Keleş'in ilk Avrupa şampiyonluk maçı olduğu için önemli. Ayrıca EC boksörü Christian Hammer'de bu gece yapacağı maçı alırsa dünya şampiyonluk maçı yapmaya hak kazanacak. Tüm bu etkenler EC BOX galasını çok daha ilginç hale getiriyor” açıklamasını yaptı.