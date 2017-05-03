Arkasspor 2-3 Halkbank / Maç özeti

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin 4. maçında Arkas Spor'u 3-2 yenen Halkbank, seriyi de 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Efeler Ligi play off final serisi dördüncü maçında Halkbank, deplasmanda tie-break setinde Arkasspor’u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Seride durumu 3-1’e getirerek kupaya uzanan Başkent temsilcisi, böylelikle ligdeki sekizinci şampiyonluğunu elde etti.

Halkbank’ta Miljkovic şampiyonluk sonrası sevinç gözyaşlarını tutamadı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena’da oynanan karşılaşmanın setleri 19-25, 25-23, 18-25, 25-14, 10-15’lik skorlarla sona erdi. Müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da protokol tribününden izledi.

Arkasspor 2-3 Halkbank

SALON: İzmir Atatürk Vestel Venus Arena

HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Yasin Okumuş (xx)

ARKASSPOR: Mustafa (xxx), Sanders (xxx), Borges (xxx), Hakkı (xxx), Sanchez (xxx), Yiğit Gülmezoğlu (xxx), Ahmet (xxx), Gökhan (xxx)

HALKBANK: Kooy (xxxx), Samet (xxxx), Vincic (xxxx), Burutay (xxxx), Emre (xxxx), Miljkovic (xxxx), Hasan (xxxx), Fonteles (xxxx), Caner (xxx), Mustafa (xxx)

SETLER: 19-25, 25-23, 18-25, 25-14, 10-15

SÜRE: 119 dakika (27, 28, 23, 25, 16)