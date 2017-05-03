Fenerbahçe için ‘Kocaman’ feda

Fenerbahçe yönetiminin, Aykut Kocaman’ın üzerinde bir baskı oluşmaması için “2-3 teknik adamla görüşüyoruz” açıklamaları yaptığı ortaya çıktı. Konyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geçmek için fedakarlıkta bulunacağı da öğrenildi.

Fenerbahçe’de tüm yollar Aykut Kocaman'a çıkıyor. Fenerbahçe yönetimi, hem Atiker Konyaspor'un kupada yoluna devam etmesi hem de isminin sezon başlamadan yıpratılmaması için Kocaman'ı açıklamıyor. Deneyimli teknik adam ile anlaşmaya varıldı ve yeni sezonda takımın başında olacak. Ali Yıldırım ile sürekli görüşen Aykut Kocaman'ın gelecek sezon için transfer çalışmalarıyla ilgili isimler önerdiği öğrenildi.

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Konyaspor ile 1 yıllık daha kontratı bulunan Kocaman'ın Fenerbahçe'ye tekrar gelmek için önemli bir fedakârlık yaptığı da ortaya çıktı. Sözleşmesinde 500 bin Euro'luk çıkış maddesi bulunan tecrübeli hocanın bu parayı cebinden ödeyeceği bildirildi. Böylece UEFA'nın mali takibinde bulunan Fenerbahçe'nin bütçesinde bir açık görünmeyecek. Kanarya'nın, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşması halinde 500 bin Euro'nun prim olacak Kocaman'a verileceği öne sürüldü.