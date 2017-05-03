Bakalım ders almışlar mı?

Mecit DEMİR yazdı...

Başakşehir önündeki Beşiktaş'ı izleyenler gözlerine inanamadı. Şampiyonluk için geri sayıma geçen bir takımın ilk 20 dakikada 3 gol yemesinin tek açıklaması rehavet olabilir mi? Rakibin golleri şans değil, taktik disiplin, şahsi beceri ve maça iyi konsantre olmanın eseriydi. Bir hafta önce Rize'de kavgaya karışan, futboldan çok adli olaylarla gündeme gelen bir takım, lig liderine 20 dakikada 3 gol atabiliyorken, Beşiktaş'ın şampiyonluğu garantilemiş havasında oynaması bir teknik adam zafiyeti değil midir? Bu hafta F.Bahçe'nin Beşiktaş'ı yenmesi, Başakşehir'in Antalya'dan galibiyetle dönmesi halinde farkın 1'e ineceğini düşünürsek, siyah-beyazlı ekibin derbiye nasıl hazırlanacağı, zirve yarışının sürecini belirleyecektir. Başakşehir maçından kimin ne kadar ders çıkardığını pazar günü göreceğiz.

Şenol hocanın Quaresma'ya ikinci çalımı yasaklaması, Talisca'ya her yerden vurulmayacağını öğretmesi, Oğuzhan'a oyuna küsmemesi gerektiğini söylemesi gerek.

İdmanda bile yan yana gelmeyen Bekir-Attamah tandeminin bulunduğu, orta alanda Mahmut kadar sert olmayan Holmen'in oynadığı Başakşehir'e karşı orta yerine kanattan hücum eden Beşiktaş, bakalım F.Bahçe önünde Mehmet Topal'ın cezalı olmasını, Ozan Tufan'ın seneler sonra sağ bekte oynayacak olmasını değerlendirebilecek mi?

Fenerbahçe'nin 0-0'a razı olarak Vodafone Arena'ya çıkacağını bilmek için kâhin olmaya gerek yok. Derbinin sonucunu Beşiktaş'ın performansı belirler.