Bandırmaspor 5-0 Yeni Malatyaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'de düşme hattında yer alan Bandırmaspor, lider Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında farklı mağlup etti: 5-0.

TFF 1. Lig’deki kritik mücadelede; kümede kalma savaşı veren Bandırmaspor evinde lider Yeni Malatyaspor’u 5-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı. 17 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmadaki farklı galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Atabey Çiçek, 28. dakikada Ömer Kandemir, 41. dakikada Marino, 78. dakikada Gökhan Karadeniz ve 88. dakikada Doğan Karakuş kaydetti.

Bu sonucun ardından Süper Lig’in en büyük adaylarından olan lider Yeni Malatyaspor 57 puanda kaldı ve en yakın takipçisi olan 55 puandaki Eskişehirspor ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyamadı. Kümede kalma mücadelesi veren Bandırmaspor ise aldığı kritik zaferle 31 puana ulaştı ve 16. sıraya yükseldi.

Bandırmaspor 5-0 Yeni Malatyaspor

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Asım Yusuf Öz (xx), Serkan Çimen(xx)

BANDIRMASPOR: Okan Kocuk (xxx)- David Deniz (xx) (Dk.75 Droppa xx), Doğan (xx), Brinner (xxx), Gökhan Karadeniz (xxx) (Dk.86 Üstün), Da Silva (xxx), Feridun (xxx) (Dk.60 Sertaç xxx), Gökhan (xx), Fofana (xx), Ömer (xx), Atabey Çiçek (xxxx)

EVKUR YENI MALATYASPOR: Sertaç (x)- Caner (x), Sedat (x), Yiğitcan (xx), Pereira (xx) (Dk.72 Ahmet xx), Eren (xx), Azubuike (x), Sadık (xx), Diabang (x) (Dk.46 İrfan xx), Rahman (xx) (Dk.46 Mehmet xx), Murat (x)

GOLLER: Dk.9 Atabey, Dk.28 Ömer, Dk.41 Da Silva, Dk.78 Gökhan Karadeniz Dk.88 Doğan (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor), Yiğit, Mehmet, Murat (Evkur Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada maçın ilk tehlikeli atağını Bandırmaspor gerçekleştirdi. Ceza alanı dışında Atabey´in sert şutu kaleciden döndü. Savunma topu taca gönderdi.

9. dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında Doğan´ın pasıyla bir anda ceza alanı içinde topla buluşan Atabey, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

28. dakikada Ömer Bandırmaspor´un 2´inci golünü kaydetti. Feridun´un ara pasıyla defansın arkasına sağ kanattan sarkan Ömer, kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 2-0.

41. dakikada Bandırmaspor atağında Yılmaz´ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselerek vuran Da Silva topu ağlara gönderdi: 3-0.

44. dakikada Bandırmaspor’da Doğan´ın, Rahman´ı ceza alanı içinde düşürmesi sonucu penaltı kazanan Yeni Malatyaspor´da, topun başına geçen Eren, topu üstten dışarı gönderdi. İlk yarı 3-0 Bandırmaspor´un üstünlüğü ile sona erdi.

59. dakikada Bandırmaspor atağında topu kazanarak ceza alanı içine giren Da Silva’nın vuruşunda top kalecide kaldı.

72. dakikada Gökhan´ın pasıyla bir anda kaleci ile karşı kaşıya kaldı. Fofana’nın, vuruşunda top klenin sağından dışarı attı.

78. dakikada Bandırmaspor atağında ceza alanı dışından kaleyi yoklayan Gökhan Karadeniz´in vuruşu defansa çarparak yön değiştirdi ve top ağlarla buluştu: 4-0.

88. dakikada Sertaç´ın sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Doğan Karakuş’un ceza alanı içinden sert vuruşunda defansada çarpan top ağlarla buluştu: 5-0.