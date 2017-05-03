Bornova Beckerspor Final Four’da

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Liginde mücadele eden ve Süper Lig’e çıkma hedefinde olan Bornova Becker Spor, liderlikle noktaladığı lig maratonu ardından, Play Off Çeyrek Final karşılaşmalarında 2’de 2 yaparak bir üst tura (Final Four) çıkmayı başardı.

Çeyrek Final'de Elazığ İl Özel İdaresi ile eşleşen Bornova BeckerSpor kendi evinde oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 64-58 mağlup etmişti. Rövanş maçında da maçın galibi olan Bornova Becker Spor, aldığı 2 galibiyet ile Final Four oynayacak 4 takımdan biri oldu. Maçın istatistik verilerine göre; Chanita Marie Jordan 20 sayı 11 ribaund ile oynarken, İlsuDarıcıoğlu ve Esra Kayaoğlu 13'er sayı, kaptan Nazlı Güler 11 sayı 8 asist ile maçı tamamladı. Genel toplamda Bornova Becker Spor 32 ribaund 19 asist ile maçın galibi oldu.

Maç sonunda görüşlerini aldığımız Bornova Becker Spor Baş Antrenörü Olcay Orak; “Beklediğimiz gibi bir maç oldu açıkçası. Elazığ ligin iyi takımlarından birisi ve burası zor bir deplasman. Maçın başından sonuna böyle gideceğini tahmin etmiştik. Hatalarımız var. Özellikle ivme yakaladığımız yerlerde 10 – 12 sayılık ivmelerde rakibe 6 – 7 sayılık periyotlar verdik. Maçın sonunda yaptığımız müdafaa bizi ayakta tuttu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Elazığ İl Özel İdare takımını, sporcularını, teknik ekibini de tebrik diyorum. Bu sene çok iyi işler yaptılar. Herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

Elazığ İl Özel İdaresi Baş Antrenörü Berak Gök ise; “Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Zaten bu ligin en favori ekiplerinden birisi. İzmir'de oynadığımız maçla hemen hemen aynı senaryoyu yaşadık. Maçın sonuna sıkıştırdık. Teknik anlamda bakıldığında ribaund üstünlüğünü kaybettiğimiz zaman maçı da kaybetmeye başladık. Bu maç çocuklarım, sporcularım, kardeşlerim oldukça iyi mücadele ettiler. Maçın sonuna kadar çok istedik. Maçın sonunda şanssız, iki üç tane basit hata ve boş hücumdan dönünce otomatikman çok tecrübeli oldukları için oraları iyi değerlendirdiler. Bu sezonu hedeflerimizin çok üzerinde tamamladık. Final Four görmek isterdik ama göremedik maalesef. Beni bu sene buradan başım dik çıkardıkları için tüm sporcularıma çok teşekkür ederim. Hepsi çok iyi oyuncular iyi karakterler. Umarım bundan sonra da çok iyi yerlerde olurlar. Baştan sona herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.