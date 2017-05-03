Bruma’nın geleceği sezon sonu belli olacak

Oynadığı maçlarda izleyenleri adeta büyüleyen Bruma, kendisiyle sözleşme uzatmakta geç kalan Galatasaray yönetimini çok zora soktu. İngiltere’den gelen teklifleri değerlendirmek isteyen 22 yaşındaki oyuncu masaya oturmazsa satılacak.

Galatasaray’ın farklı kazandığı Bursa deplasmanında sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakan Bruma, yönetimden uzun süre beklediği sözleşme teklifini bir türlü alamayınca ayrılığın eşiğine geldi. Wesley Sneijder'la birlikte Galatasaray'da fark yaratan bir numaralı isim olan Portekizli yıldız, İngiliz takımlarından gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Bu nedenle menajeri Balde de yönetimin istediği görüşmeleri ağırdan alıyor. Aralık ayından beri sarı-kırmızılılardan beklediği yeni sözleşmeyi alamayan 22 yaşındaki oyuncu, başta Tottenham olma üzere bazı İngiliz takımlarının ilgisini duyunca menajerine yetki verdi.

Fernando Torres imzaya çok yakın Galatasaray, üç yıldır renklerine bağlamak için uğraştığı Fernando Torres'e bu kez çok yakın... Tam yetki verilen menajer Ahmet Bulut transferi bitirmek için İspanya'da masaya oturacak. İlgili Haberi Oku

Bruma trenini kaçırmak üzere olan Galatasaray yönetimi de sezon sonunda Bruma ile sözleşme uzatamazsa gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı. Aksi halde Portekizli, gelecek sezon serbest kalacak.