Cristiano Ronaldo’nun satılmasına karar verildi

İspanya'da yayın yapan Diario Gol gazetesi, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 2018 yılında Çin'e satacağını söyledi.

İspanya’da yayın yapan Diario Gol gazetesi Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile teknik direktör Zinedine Zidane’ın Cristiano Ronaldo’yu 2018 sezonu sonunda satacağını iddia etti.

Gazete Perez’in Portekizli yıldızı bir Çin takımına satacağını ve bunun yüzyılın transferi olacağını yazdı. Real Madrid kulüp tarihinin en büyük satışının gerçekleşeceğini iddia eden gazete miktar nedeniyle taraftarın bu satışa tepki göstermeyeceğini de vurguladı.

Habere göre o tarihte 33 yaşına basmış olacak Ronaldo’nun Real’le olan kontratı 2021 yılında bitecek.

Aynı gazete Barcelona’nın oyuncu akademisindeki sol bek Marc Cucurella’nın bu sezon sonunda bitecek kontratının ardından Real Madrid’e transfer olacağını iddia etti. Real Madrid final kapısını araladı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, yarı final ilk maçında Atletico Madrid'i Cristiano Ronaldo'nun golüyle 3-0 yenerek final için büyük avantaj yakaladı. İlgili Haberi Oku