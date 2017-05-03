Darüşşafaka Doğuş 78 – 69 Galatasaray / Maç özeti

Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasının erteleme maçında, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 78-69 yendi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Galatasaray Odeabank’ı 78-69 mağlup etti. Volkswagen Arena’da Darüşşafaka Doğuş ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, İlk çeyreği sarı-kırmızılı takım 22-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, ilk iki dakikada farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Darüşşafaka Doğuş özellikle Ante Zizic’in sayılarıyla oyunda denge kurmaya çalışsa da ilk devreyi Galatasaray Odeabank 7 sayılık farkla 34-41 önde kapattı.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Periyotun sonlarına doğru ev sahibi ekip eşitliği yakalarken, final periyotuna da 59-56 önde girdi. 4. periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank maçtan 78-69 mağlup etti.