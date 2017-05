Deniz Türüç’ten Beşiktaş itirafı

Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, Kayserispor’a transfer olduğu dönemde Beşiktaş’tan gelen transfer teklifini geri çevirdiğini aktararak, bunun kolay olmadığını söyledi.

Kayserisporlu genç futbolcu Deniz Türüç Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu. Türüç, Kaysersipor'a gelişiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “O dönemde sürekli Ümit Milli Takım’a geliyordum. Türkiye’yi yavaş yavaş tanımaya başlamıştım. En önemlisi de Hollanda’da misyonumu doldurduğumu düşünüyordum. Yani her şeyi gördüm. Ligde kaldım, 1. Lig’e çıktım, 2. Lig’i gördüm, Avrupa Ligi’ni gördüm. Hollanda’da başarabileceğim her şeyi başardım. Kendimi transfere hazır hissettim. Bu sebeple de bir adım atmak istedim. Bu hem Türkiye hem de Avrupa takımlarından birisi olabilirdi. Transfer olduğum dönemde Beşiktaş da Kayserispor da beni istiyordu. İş benim tercihime kalmıştı. Beşiktaş’a hayır demek kolay bir şey değil biliyorsunuz. Çok büyük bir kulüp, çok güzel bir kulüp ama Kayserispor’da Tolunay Hoca ve o dönemki başkan Recep Mamur beni davet etti. Kayserispor’u bana gösterdiler. İlk gelen Kayserispor oldu. Onlara, “Tamam, size geleceğim ve konuşacağız” dedim. Sonra Beşiktaş geldi. Ben sözümde durdum ve Kayseri’ye gittim. Beşiktaş’a, “Ben söz verdim. Önce Kayseri’ye gideceğim. Onlarla görüşeceğim. Anlaşamazsam mutlaka size geri döneceğim” dedim. Ama her şey istediğim gibi oldu. Kayseri beni dinledi, ben Kayseri’yi dinledim. İki taraf da memnun kaldı. İnsanlığımızdan, futbolumuzdan memnun kaldık. Çok şükür alıştık” şeklinde konuştu.

“Milli takımda daha güzel şeyler yapacağım”

Deniz Türüç, kendisini Milli Takım’a seçen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e teşekkür ederek, “Her hoca bunu yapmaz! Neden? Çünkü Kayserispor’da oynuyorsun. Beşiktaş, Galatasaray ya da Fenerbahçe’de oynamıyorsun. Bu sebeple kendisine çok teşekkür ediyorum. Beni herkes buraya çağırmaz. Bunun yanında A Milli Takım’da olmak benim için çok güzel, çok farklı bir şey. Tempo çok yüksek. Arda ağabey olsun, Selçuk ağabey olsun, Cenk olsun çok kaliteli oyuncular. Dünyada 120 milyon Türk varsa, demek ki ben en iyi 25 kişinin içindeyim. Bu inanılmaz bir şey ve bu yüzden de çok mutluyum. Tabi ki şu an her istediğimi yapamıyorum. Çünkü ilk defa olduğu için alışmam lazım. Ama ikinci defa, üçüncü defa illa ki olacak. Bunu da söylemek istiyorum. Ben bir kerelik bir oyuncu değilim. Ben buraya ikinci, üçüncü defa geldiğimde daha iyi olacağım. Daha güzel şeyler yapacağım. Kendimi göstermeye hazırım” ifadelerini kullandı.

“Fatih Terim çok büyük bir hoca”

Fatih Terim'in kendisiyle A Milli Takım'a katıldığından beri yakından ilgilendiğinin altını çizen Türüç, “Fatih Hoca öncelikle çok iyi bir insan. Kampa geldiğim andan itibaren benimle yakından ilgilendi. Doğum yerimi sordu, nasıl bir insan olduğumu anlamaya çalıştı. Onunla konuştuk. Birbirimizi tanıdık. Boşu boşuna imparator demiyorlar kendisine. Çok büyük bir hoca. Hem Avrupa’da hem Türkiye’de çok önemli başarıları kazanmış bir hoca. İnşallah onu daha iyi tanıyabilirim. Şimdiye kadar gördüklerim bunlar” açıklamasında bulundu.

“Sergen Hoca'dan sonra değiştim”

Deniz Türüç, Kayserispor eski Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Sergen Hoca çok yumuşak ve çok rahat bir insan. İlk maçında Fenerbahçe’yi 4-1 yeniyorsun. Galatasaray’ı deplasmanda yeniyorsun. Beşiktaş’tan deplasmanda son dakikada gol yiyorsun ve berabere kalıyorsun. Bağırıp çağırarak disiplin sağlamaya çalışan hocalardan değil, çok rahat. İlk geldiğinde bana, “Orada burada ne yaptığın hiç önemli değil. İyi futbolcu sahada kendini gösterir. Bunun dışındaki hiçbir etken geçerli değil. Sahada konuşacaksın. Orta sahada 4-5 oyuncu geçmek benim için iş değil. Benim için önemli olan asist üretmen, gol atman. Son bölgede riskini al, onun dışında basit oyna” dedi. Sergen Hoca geldikten sonra çok değişik bir Deniz oldum. Beni kanattan forvet arkasına aldı. Onun sayesinde çok güzel şeyler başardım. Daha çok goller attım, daha güzel asistler yaptım” diye konuştu.

“Arda Ağabey beni Barca'ya alsın”

Kariyer planları hakkında konuşan Genç oyuncu, “Arda ağabaye söyledim, beni Barcelona’ya alsın, bitsin bu iş. Tabi ki planlarım var. Herkesin hedefi var. Benim ilk hedefim bu dönemde A Milli Takım’a seçilmekti, bunu başardım. İkinci en büyük hedefim, Kayserispor’u ligde tutmak. Bunu da başaracağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sezon bittikten sonra ya Avrupa’nın ya da Türkiye’nin büyük kulüplerinden birine transfer olmak istiyorum. Nedenini soracaksan eğer bunu herkes sahada görebiliyor. Yarını elbette düşüneceksin ama öbür güne bakmayacaksın. Çünkü öbür günü kimse bilemez. Örnek vermek gerekirse yarın Benfica’da oynarım, sakatlanırım; o zaman bir adım geri adım atmam gerekebilir. Şöyle diyebilirdim, ‘Galatasaray’da oynamak istiyorum, sonra Barcelona, sonra Real Madrid’. Ama gerçek hayatta böyle bir plan dünyası yok! Gerçekçi olmak lazım. İlk hedefim A Milli Takım’da iyi maçlar çıkartmak. Sonra takımımı ligde tutmak, sonra da transfer olmak. Bunu benim kulübüm de biliyor, ben de biliyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Mesut Özil'i örnek alırım”

Deniz, örnek aldığı oyuncular sorusunu cevaplayarak, “Arda ağabeyi çok seyrettim. Galatasaray’dayken de çok izledim. Stilini çok beğeniyorum. Onun yanında Iniesta müthiş bir oyuncu. Top kaybetmez. Mesut Özil’i örnek alırım. Ama yine de ben Deniz’im. Kendimi kimseyle değişmek istemem. Daha güzel yerlere de gelirim inşallah” şeklinde konuştu.