Elazığspor 0-0 Gaziantep BB / Maç özeti

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Elazığspor, sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Elazığspor 0-0 Gaziantep BB

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx), İlker Takpak (xx)

ELAZIĞSPOR: Çağlar (x), Hakan (xx), Mehmet (xx) (Dk. 75 Mesut x), Murat Kalkan (xx), Onur (xx), Traore (xx), Çağrı (xx), Youssf (x) (Dk. 88 Berk ), Tom (xxx), Dıarra (x), (Dk. 65 Cajıc x) Kehinde (xx)

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Adam Stachowiak (xx), Uğur (xx), Akakpo (xx), Ahmet (xxx), Özgür (xx), Murat (xx), Gökhan (xx), Ramazan (xxx) (Dk. 90 + 2 Erhan ), Mehmet (xxx), Muhammet (xx), (Dk. 88 Cumali ), Uche kalu (xx), (Dk. 73 Erdal x)

SARI KARTLAR: Kehinde, Youssf, Cajıc , (Elazığspor), Özgür, Mehmet, (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un sol kanattan Muhammet ile kullandığı köşe vuruşunda topu iyi takip eden Özgür’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

29. dakikada Elazığspor atağında sağdan Hakan’ın ortasında Dıarra’nın yerden vuruşunda top kalecide kaldı.

40. dakikada Tom’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Kehinde’nin kafa vuruşunda top auta çıktı. İlk yarı 0-0 tamamlandı.

71. dakikada Elazığspor’da, sol kanattan Tom’un ortasında topla buluşan Onur, ceza alanı içerisine Kehinde’ye gönderdi. Kehinde, topu ayağından fazla açınca rakip defans topu uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Elazığspor atağında sağ kanattan ceza alanı içerisine yapılan ortada Kehinde’nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı. Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 ona erdi.